Zijn de vier brandstichtingen op tien dagen tijd in Halle en Beersel werk van pyromaan? Tom Vierendeels

01 juli 2019

18u31 0 Halle Is er in de Zennevallei een pyromaan aan het werk? Op nog geen twee weken tijd staat de teller in de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) op vier mogelijke feiten. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt en dat de mogelijke linken onderzocht worden.

1. Container met technische installatie in brand

In de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 juni vat een container met technische installaties vuur aan restaurant Boelekewis langs de Alsembergsesteenweg in Huizingen. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van een accidentele brand, maar volgens de branddeskundige gaat het wel degelijk om opzettelijke brandstichting. De brand wordt pas ‘s ochtends ontdekt toen een leverancier rond 7 uur kwam leveren.

2. Frituur in brand gestoken

Kort nadien, in de nacht van vrijdag op zaterdag, wordt een frituur in brand gestoken langs Henri Torleylaan in Huizingen. Het vuur tegenover de ingang van het provinciedomein wordt rond 2.30 uur ontdekt. De brandweer kan niet verhinderen dat de frituur volledig verloren gaat. De deskundige is formeel: er werden brandversnellers gebruikt en dus wordt uitgegaan van opzettelijke brandstichting.

3. Poging tot in brand steken van auto

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 probeert een verdachte een auto in brand te steken in de omgeving van de Welkomstlaan in Buizingen. De eigenaar wordt gelukkig rond 1.15 uur wakker en kan nog snel een bepaalde substantie verwijderen om erger te voorkomen. In de buurt wordt ook een fles met een bepaalde vloeistof teruggevonden. De wagen raakt wel beschadigd.

4. Appartement brandt volledig uit

Zondag 30 juni. Een appartement in de Basiliekstraat gaat volledig in vlammen op. Het vuur wordt tussen 14 en 15 uur ontdekt terwijl het in de winkelstraten over de koppen lopen is door de braderie. Een bewoner wordt van het dak gered en wordt een dag later gearresteerd op verdenking van opzettelijke brandstichting. Hij ontkent de feiten en mag na verhoor beschikken.