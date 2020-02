Zij-Kant en VIVA-SVV willen meer vrouwen aan het ondernemen krijgen… en Eline van Edelweiss geeft alvast het goede voorbeeld Bart Kerckhoven

18 februari 2020

13u21 0 Halle Vrouwen die ondernemen stoten in hun carrière vaker op drempels en dus haken heel wat zelfstandigen onder hen sneller af dan hun mannelijke collega’s. Zij-Kant en VIVA-SVV halen daarom tijdens een info- en netwerkavond specialisten naar Halle die tips en advies geven. Eline Wouters van feelgoodbar Edelweiss geeft intussen het goede voorbeeld. “Ik heb me vooraf goed geïnformeerd, zodat ik wist waar ik aan toe was”, zegt ze.

De dames van Zij-Kant en VIVA-SVV Halle willen vrouwen die ondernemen een duwtje in de rug geven. “Vrouwen ondernemen graag”, weet Vera Claes van Zij-Kant. “Onder de 25 jaar zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen die als zelfstandige starten. Maar later stoppen dan weer opvallend meer vrouwen met hun activiteiten. Dat heeft natuurlijk vaak te maken met het gezin. De kinderen en het huishouden slorpen vaak veel tijd op en dat gaat ten koste van het ondernemen. Wie dan nadien opnieuw als zelfstandige aan de slag gaat, werkt gemiddeld tot 64 jaar vooraleer ze met pensioen gaat. Dat is opmerkelijk langer dan mannelijke collega’s. Het heeft alweer te maken met de jaren waarvan ze de tijd vooral in hun gezin staken.”

Startersbegeleiding

Aan een gezin is Eline Wouters nog niet begonnen, maar als jonge onderneemster opende ze vorig jaar wel haar zaak Edelweiss. Volgens de vrouwen van Zij-Kant en VIVA-SVV een voorbeeld van ‘good practice’. “Mijn ouders kochten het gebouw aan de Brusselsesteenweg om het te verbouwen tot appartementen”, vertelt ze. “Het gelijkvloers zou een handelszaak worden. Ik was intussen mijn kantoorjob beu en wilde iets anders doen. Zo ontstond het idee om hier iets te beginnen. Eerst heb ik goed rondgekeken naar wat er in Halle al aanwezig was van horeca. Zo kwam ik op de piste van soepjes en sapjes. Ik heb er goed over nagedacht en nam ook de tijd om alles af te toetsen. Via UNIZO heb ik een beroep gedaan op startersbegeleiding. In september kon ik dan Edelweiss openen. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders dit pand aankochten. Elders hoor ik wel eens dat de hoge huurprijzen mensen tegen houdt om iets te openen in Halle.”

Ondersteunende maatregelen

De dames van Zij-Kant en VIVA-SVV Halle hopen op de info- en netwerkavond jonge en startende onderneemsters te verwelkomen, maar ook vrouwen die al jaren zelfstandig zijn kunnen iets bijleren. “We gaan het ook hebben over de ondersteunende maatregelen”, zegt Claes. “Vaak weten vrouwen niet eens waar ze recht op hebben. Zo verraste ik nog een gevestigde zelfstandige een tijdje geleden omdat ze na haar bevalling recht had op meer dan honderd gratis dienstencheques. Ik gaf haar de tip maar ze had er zelf nog nooit van gehoord.”

De info- en netwerkavond vindt plaats op maandag 2 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Inschrijven kan via info@zijkant.be. Verschillende sprekers komen langs. Onder hen ook vrouwelijke onderneemsters en specialisten. Na afloop kan iedereen bij de experts nog terecht met vragen over alles wat bij ondernemen komt kijken.