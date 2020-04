Zestigtal kinderen worden deze paasvakantie opgevangen in noodopvang Bart Kerckhoven

07 april 2020

14u19 0 Halle In de noodopvang die het stadsbestuur van Halle coördineert worden deze paasvakantie een zestigtal kinderen opgevangen.

Het zijn de kinderen van ouders die aan de slag zijn in cruciale sectoren maar ook kinderen die extra zorg en ondersteuning hebben die er terecht kunnen. “De stad vangt kinderen uit verschillende scholen op en dit op verschillende locaties”, laat schepen van Jeugd en Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) weten. “Zo proberen we de kinderen in dezelfde contactbubbel als op school te houden en voorkomen we nieuwe mogelijke besmettingen. Een aantal scholen voorziet zelf verder noodopvang. Dat is geen evidentie en daar is het stadsbestuur hen heel dankbaar voor. Ook animatoren die deze vakantie normaal op het speelplein Joepie zouden werken, worden ingezet.”

Onder andere kinderopvang Stekelbees op de Halleweg, de vestiging van Infano op de Auguste Demaeghtlaan maar ook de basisscholen Zilverberk en De Klim-Op zijn locaties waar kinderen uit het lager onderwijs opgevangen worden. Jongeren kunnen terecht in De Kazerne. “De kinderen en jongeren spelen in kleine groepen en met vaste begeleiders. Er staan ook verschillende activiteiten op de planning. Deze activiteiten worden aangepast aan de veiligheidsmaatregelen”, klinkt het nog. De stad laat ook nog weten dat de noodopvang enkel mogelijk is door de samenwerking van de eigen dienst Jeugd & Onderwijs, de kinderbegeleidsters, de animatoren en de leerkrachten.