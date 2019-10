Zestiger uit Halle komt om bij frontale botsing in Tubeke Tom Vierendeels

Bij een ongeval in Tubeke is een 66-jarige man uit Halle om het leven gekomen. Hij werd frontaal aangereden door een bestuurster die een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Ook zij woont in Halle en verkeerde na het ongeval in levensgevaar. Een andere vijftiger raakte ook gewond bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde maandagavond kort voor 18 uur op de Chaussée d’Enghien in Tubeke. Om een onbekende reden haalde de 55-jarige Halse bestuurster met haar Renault Captur in de richting van Saintes een Dacia in. Inhalen op die plaats zou verboden zijn. Op dat moment kwam G.B. (66) uit Halle met zijn Citroën uit de andere richting en een botsing was helaas onvermijdbaar. G. kwam daarbij om het leven. De toestand van de bestuurster van de Renault was dinsdagochtend nog altijd kritiek, maar het is niet duidelijk hoe de toestand verder evolueerde.

Ook de 52-jarige man uit Courcelles die ingehaald werd door de vrouw raakte betrokken bij het ongeval. Hij werd eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn leven zou niet in gevaar geweest zijn. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Zij konden alleen nog maar kwijt dat de bestuurder van de Dacia niet onder invloed van alcohol was.