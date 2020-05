Zestien centra Sportoase blijven gesloten en directeur wordt ongeduldig: “Veilig sporten is mogelijk. Geef ons het vertrouwen!” Bart Kerckhoven

26 mei 2020

10u23 28 Halle De centra van Sportoase blijven gesloten terwijl andere activiteiten wel opnieuw open kunnen. Maar volgens directeur Michaël Schouwaerts is een heropening perfect mogelijk in deze coronatijden. De Nationale Veiligheidsraad ziet dat anders. De directeur roept op om het gezond verstand te gebruiken. “We hebben onze goede wil getoond om het vertrouwen van de experts en de veiligheidsraad te winnen”, schrijft Schouwaerts in een open brief.

De zestien sportcentra van Sportoase in Vlaanderen zijn al sinds half maart gesloten. Alle vestigingen sloten meteen de deuren toen bleek dat het coronavirus zich razendsnel verspreidde in ons land. Sportoase nam zelf die beslissing voor de overheid een sluiting oplegde. “Sportoase nam als één van de eersten de verantwoordelijkheid om haar zestien locaties te sluiten”, aldus Schouwaerts. “Zo werd in tijden van onzekerheid en onduidelijkheid het risico op een verspreiding van het Covid-19 virus beperkt. In de daaropvolgende weken heeft Sportoase tijd noch moeite gespaard om in overleg met medici, diezelfde zin voor verantwoordelijkheid om te zetten in een actieplan.”

Meerdere specialisten en internationale rapporten zijn het erover eens dat aangepaste omstandigheden in zwembaden en fitness geen hoger risico vormen op de verspreiding van het virus maar net een ondersteuning zijn van de opbouw van weerbaarheid en gezondheid Algemeen directeur Michael Schouwaerts, Sportoase

Schouwaerts somt ook de troeven op die aanwezig zijn om van de centra veilige plaatsen te maken. “Er is het chloor in het zwembadwater en een luchtverversing die kan ingesteld kan worden tot een honderd procent circulatie met de buitenlucht, de hoge hygiënische normen die ook tijdens een normale uitbating worden opgelegd aan sportinfrastructuur en de werkwijze en procedures van onze professionele medewerkers die voortdurend opgeleid en bijgeschoold worden”, legt hij uit. “De stap naar extra maatregelen is daarom perfect mogelijk en in veel organisaties al doorgevoerd.”

Vertrouwen geven

De algemeen directeur stelt dan ook dat het sporten in de centra geen hoger risico in houdt. “Sporten in deze faciliteiten is niet het probleem, het is een deel van de oplossing. Meerdere specialisten en internationale rapporten zijn het erover eens dat aangepaste omstandigheden in zwembaden en fitness geen hoger risico vormen op de verspreiding van het virus maar net een ondersteuning zijn van de opbouw van weerbaarheid en gezondheid.”

Schouwaerts hoopt dan ook dat de Nationale Veiligheidsraad snel het licht op groen zet voor een heropening. “We zijn ervan overtuigd dat een gezonde en veilige sportomgeving perfect mogelijk is mits duidelijkheid en een overzichtelijke lijst van voorwaarden. Geef de sportsector het vertrouwen op basis van duidelijke richtlijnen en geef de honderden ondernemers, de duizenden medewerkers en de miljoenen sporters een veilig en gezond vooruitzicht zodat we samen de weerbaarheid en de gezondheid een toekomst kunnen geven!”

De volledige brief van de algemeen directeur kan je hier lezen.