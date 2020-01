Zennevallei maakt zich op voor extra verkeersellende: “Sluipverkeer Brusselse Ring kunnen we er nu echt niet bij nemen” Bart Kerckhoven

19 januari 2020

10u03 0 Halle De Zennevallei kreunt de komende weken onder nog meer files. Het nieuwe omleidingsplan is zondag ingevoerd in Halle en zaterdagavond werd de oprit Huizingen afgesloten op de Binnenring voor de plaatsing van geluidsschermen. Konden die werken niet beter ingepland worden? “Er is overleg geweest”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “Maar we kunnen de Vlaamse overheid niet vragen om twee jaar lang alle werken op te schorten.”

Sinds dit weekend kan je vanaf de Alsembergsesteenweg de Binnenring in Huizingen niet meer op omdat het Agentschap Wegen en Verkeer ook in de richting van Brussel start met de plaatsing van geluidsschermen. Op de ring wordt er drukte verwacht in beide richtingen omdat op de Buitenring de werken nog aan de gang zijn. Omrijden moet nu via de Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg richting Anderlecht. Uitgerekend nu wordt ook het omleidingsplan in Halle ingevoerd omdat in Halle de René Deboecklaan afgesloten wordt voor de bouw van de Zenne- en Zuidbrug. Woordvoerster Veva Daniëls van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer gaf op de regionale zender Ring TV zelf het advies om de omgeving gewoon te vermijden tijdens de spits. Maar dat is natuurlijk onmogelijk voor die duizenden mensen die ofwel kinderen op school zitten hebben in de Zennevallei of er werken.

Omleidingsroutes

Dat beide werven gelijktijdig opgestart worden roept vragen op. “Maar er is wel degelijk overleg geweest voor aanvang van deze fase in Beersel”, zegt woordvoerster Carla Cox van Wegen en Verkeer. “De omleidingen voor Zenne- en Zuidbrug lopen gedeeltelijk over de rotonde van de Alsembergsesteenweg en de Bergensesteenweg en de omleidingen van Beersel lopen tot aan datzelfde ronde punt. De omleidingen liggen naast elkaar en niet door elkaar. Het klopt dat de hinder elkaar opvolgt en de rotonde extra belast maar door de voorsorteerstroken wordt het verkeer in principe gescheiden.” Cox benadrukt dat binnen zes weken de werken op de Ring klaar zijn en dat er over twee weken enkel nog in de richting van Brussel gewerkt wordt. “We hebben uiteraard geen invloed op sluipverkeer dat de aangegeven omleidingsroutes niet wil volgen”, besluit ze.

De N6 is de volgende weken een bijzonder slecht plan B voor wie geen zin heeft in de hinder op de Ring. Integendeel zelfs, mogelijk word je er zelfs geconfronteerd met langere wachttijden. Johan Servé (Sp.a), schepen van Openbare Werken in Halle

Sluipverkeer door Halle is een bekend fenomeen wanneer er een incident zich voordoet op de Brusselse Ring maar mensen die dit keer de files op de snelweg willen omzeilen zullen zeker bedrogen uitkomen. “We vragen daarom het doorgaand verkeer om de snelweg zeker niet te verlaten”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Servé. “We hebben al verschillende maatregelen genomen op de Auguste Demaeghtlaan (N6) maar het sluipverkeer van de Brusselse Ring kan er echt niet bij. De N6 is de volgende weken een bijzonder slecht plan B voor wie geen zin heeft in de hinder op de Ring. Integendeel zelfs, mogelijk word je er zelfs geconfronteerd met langere wachttijden.”

Gevolgen beperken

Ook bij de stad benadrukken ze dat er overleg geweest is geweest over beide werven. “De Vlaamse overheid was al deze zomer op de hoogte van het Halse omleidingsplan door de werken aan de bruggen”, zegt Servé. ”Alleen was de startdatum van de werken aan de Zenne- en Zuidbrug op dat moment nog niet bekend. Maar het is logisch dat de Vlaamse overheid haar eigen werkzaamheden niet gedurende twee jaar kan stilleggen. De stad Halle heeft er bij de Vlaamse overheid wel sterk op aangedrongen om bij de uitvoering van de werken op de Ring de gevolgen op de Halse omleiding zoveel mogelijk te beperken. Zo werd bij de onderhoudswerken op de E429 de signalisatie nog aangepast om geen onnodig verkeer door onze stad te sturen.”