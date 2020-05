Zenneterrassen worden dit jaar aangelegd: “Van open riool naar troef voor de stad” Bart Kerckhoven

29 mei 2020

15u16 0 Halle De drie Zenneterrassen waar mensen kunnen ontspannen aan de oevers van de rivier worden nog dit jaar aangelegd. Twee terrassen zijn voorzien in Halle, een derde in deelgemeente Buizingen. De vergunningen zijn aangevraagd.

De Zenneterrassen waren al aangekondigd bij de start van de legislatuur en nu krijgt het project meer vorm. Zowel op de oude molensite langs het Zennepad in Buizingen als aan het Albertpark in het centrum van de stad en aan de Leide ter hoogte van de Waggelbrug worden terrassen aangelegd zoals er eerder al eentje werd gebouwd in het Elisabethpark. De Zenneterrassen maken deel uit van het landschapspark dat op termijn zal ontstaan tussen de deelgemeenten Lembeek en Buizingen langs de rivier. Het hele project past ook nog eens in het strategisch project van de Zennevallei waar verschillende overheden en organisaties aan meewerken.

“De waterbeheerder van de Zenne, de Vlaamse Milieumaatschappij, wil met de aanleg van drie nieuwe terrassen en verblijfplaatsen langsheen de Zenne haar steentje bijdragen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “De aanwezigheid van een rivier in de stad wordt zo een troef in plaats van de open riool waarvoor deze waterloop lange tijd gekend geweest is. De VMM financiert zowel het ontwerp, als de aanleg ervan. Momenteel hangt de aanvraag tot omgevingsvergunning uit.”