Zelfs een tractorsluis houdt het sluipverkeer niet tegen… Bestuurders maken gewoon ommetje langs het veld Bart Kerckhoven

11 juli 2019

10u48 2

Het stadsbestuur van Halle dacht eindelijk een oplossing gevonden te hebben voor het sluipverkeer in de Kiethomstraat tussen Beert en Halle en plaatste twee weken geleden een tractorsluis. Maar verschillende chauffeurs omzeilen nu al die sluis… door een ommetje te maken in het veld naast de tractorsluis. Het gewas is al helemaal plat gereden. Door de landelijke buurt reden dagelijks honderden chauffeurs om de drukte op de Ninoofsesteenweg te vermijden en daarom werd eerder al door het gemeentebestuur van Pepingen een verbod voor doorgaand verkeer ingevoerd. Ook dat hielp niet en dus besloot Halle om er, net als in de vlakbij gelegen Pachterweg, een tractorsluis te plaatsen waar enkel landbouwmachines over kunnen rijden. In de Pachtersweg lukt dat ommetje niet omdat er een omheining staat.