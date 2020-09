Zeg niet ‘bouwstop’ maar ‘bouwpauze’ in Halle: “Huizen moeten betaalbaar blijven voor jonge Hallenaren”

Halle

Halle voert geen bouwstop in zoals dat in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw de voorbije maanden gebeurde . Oppositiepartij N-VA vreest dat de stad het toenemend aantal inwoners niet aankan en stelde daarom voor om ook in Halle de bouwwoede een halt toe te roepen met een gelijkaardig voorstel. “Maar een bouwstop of eender welke bouwpauze zal de problemen niet oplossen”, zegt bevoegd schepen Marijke Ceunen (Groen) die aankondigt dat het schepencollege wel nadenkt over een bouwpauze waarbij specifieke voorwaarden worden opgelegd aan wie bouwt in Halle.