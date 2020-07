Zebrapad maakt inrit Dreamlandwinkel veiliger voor voetgangers Bart Kerckhoven

15 juli 2020

11u03 0 Halle De stad laat een zebrapad aanleggen langs de Bergensesteenweg ter hoogte van de Groebegrachtstraat. De oppositie vroeg een jaar geleden om het zebrapad en nu is de beslissing een feit.

“De Groebegrachtstraat is een vrij drukke straat door de nabijheid van de Dreamlandwinkel”, legt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) uit. “Maar de voetgangers op de Bergensesteenweg die er richting centrum of Bevrijdingsplein wandelen, beschikken er niet over een veilige oversteek. Daar komt nu verandering. Net zoals aan de Poststraat zal ook hier een zebrapad aangelegd worden. Op die manier moeten voetgangers ook niet meer op de fietsstrook wandelen.”

Gemeenteraadslid Eva Demesmaeker (N-VA) is blij dat het zebrapad er komt. Zij vroeg in juni vorig jaar op de gemeenteraad om er een zebrapad te voorzien. De schepen liet toen weten om het voorstel te laten onderzoeken. “‘Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ ben ik uiteraard tevreden dat het zebrapad er komt, maar het is wel spijtig dat het zo lang duurde en dat het nu pas officieel geagendeerd werd op de gemeenteraad”, merkt Demesmaeker op.