Zaterdag debuteren Cédric en Peggy op het Oenstellingsgala: Maak kennis met het nieuwe Hofmaarschalkenpaar Bart Kerckhoven

31 januari 2020

12u04 5 Halle De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames organiseert op zaterdag 1 februari het Oenstellingsgala op de campus van Don Bosco. Dan worden Cédric Heremans en Peggy Mertens voorgesteld als nieuw Hofmaarschalkenpaar.

Cédric was lid van carnavalsgroepen De Boerkes en De Leste Kannekes en nam ooit al deel aan de Prinsenverkiezing, maar met een job als technisch verantwoordelijke in de casinowereld leek het hem beter om carnaval te beleven als Hofmaarschalk. Peggy was al Mini Hofdame in 1989 en was jaren actief in de orde waar ze zich vooral bekommerde om de mini’s. Zij stopte in 2011 om zich te concentreren op het moederschap. Nadat haar oudste dochter in 2018 ook Mini Hofdame werd, begon het echter opnieuw te kriebelen.

Zaterdagavond vindt vanaf 20 uur het jaarlijks Oenstellinsgala plaats waar het nieuwe paar wordt aangesteld. Tegelijk wordt afscheid genomen van het vorige paar en zal er ook stevig gefeest worden want de Orde van Hofmaarschalken geeft het podium aan de Halse Dansmariekes, een Halse Vedettenparade, De Alpenzusjes en PartyFrieX. Tussendoor wordt er verder gevierd met discobar de Flippo’s. Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en aan de kassa 10 euro. Meer info op www.galabal-halle.be.

