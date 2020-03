WZC Sint-Augustinus wil afstandscontact tussen bewoners en familie stimuleren

Amber Gys

14 maart 2020

10u39 8 Halle Het bezoekersverbod voor externen werd in heel wat woonzorgcentra opgelegd. Zo ook in WZC Sint-Augustinus in Halle maar daar blijven ze niet bij de pakken zitten.

Familieleden konden telefonisch contact opnemen maar niet iedereen kon dat. “Wij willen een oplossing bieden aan bewoners en familieleden die hun moeder, vader, opa of oma niet telefonisch kunnen bereiken. Ons telefoonnummer werd speciaal hiervoor vrijgehouden voor bewoners van De Vesten en De Torens. Vanaf 16 maart zal dit voor alle afdelingen gelden”, klinkt het bij de directie. Bellen kan op weekdagen van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.

WZC Sint-Augustinus start in de loop van volgende week ook met Skypegesprekken tussen bewoners en hun families. Ook stellen ze hun brievenbus open voor alle familieleden. Kinderen en kleinkinderen kunnen brieven, tekeningen of kaartjes deponeren in de brievenbus. Zo voelen de mensen in de woonzorgcentra zich niet alleen.