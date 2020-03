WZC Sint-Augustinus neemt maatregelen voor de preventie van het coronavirus Amber Gys

07 maart 2020

17u42 0 Halle WZC Sint-Augustinus volgt de informatie van het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid op de voet op. Het personeel wil waakzaam zijn en zich samen inzetten om de verspreiding van het virus in het woonzorgcentrum tegen te gaan.

Het coronavirus vormt vooral een ernstige bedreiging voor de gezondheid van kwetsbare ouderen. Zij hebben vaak een verminderde weerstand en onderliggende aandoeningen aan hart, longen en nieren. “Het woonzorgcentrum moet uiterst waakzaam zijn en we moeten ons samen inzetten om verspreiding in WZC Sint-Augustinus te voorkomen. Dit is niet gemakkelijk want een woonzorgcentrum is een publiek toegankelijke instelling. Het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid benadrukt dat bezoek mogelijk moet blijven”, vertelt Algemeen Directeur Elke De Cuyper.

Het centrum benadrukt dat iedereen van het personeel en de bewoners nog gezond zijn. Familie en bezoekers blijven steeds welkom. Al is er geen reden tot paniek, het centrum neemt ter preventie het zekere voor het onzekere en past enkele maatregelen toe. Zo worden grotere activiteiten uitgesteld, een sensibilisering rond handhygiëne, en intensiever gebruik van desinfestering op contactoppervlakken.

Sensibilisering

De directie besloot ook om één van de poorten gesloten te houden. “De poort aan het Possozplein blijft gesloten om hangjongeren, onbekenden en marktbezoekers op het privédomein van het woonzorgcentrum te weren. De deur op -1 aan het kapsalon blijft ook gesloten. Men kan het centrum nog betreden via de drie andere ingangen.” Er werden aan elke inkomdeur sensibiliserende affiches gehangen voor de bezoekers waarna iedereen hun naam, adres en telefoonnummer moet opgeven.

Aan het personeel wordt gevraagd om aan te geven om men al dan niet in risicogebied op reis is geweest of met zo iemand in aanraking is geweest. Wanneer een personeelslid aangeeft mogelijk risico te lopen, wordt samen contact opgenomen met de behandelend huisarts om na te gaan of het personeelslid dient thuis gezet te worden.