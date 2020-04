WZC Sint-Augustinus bedankt iedereen met mooie woorden op de gevel Bart Kerckhoven

20 april 2020

De mensen van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus tonen hun dankbaarheid aan iedereen die hen in deze coronacrisis een hart onder de riem steekt. Maar omdat ze dat natuurlijk niet in persoon kunnen doen door de strenge maatregelen hingen ze aan de gevel van de Monseigneur Senciestraat op de ramen mooie woorden op: ‘Samen staan we sterk. Bedankt voor alle leuke attenties. Vanwege al het personeel’. “Het personeel van Sint-Augustinus wordt gesteund door de directie en de bewoners”, zegt algemeen directeur Elke De Cuyper. “Maar het voelt ook veel dankbaarheid voor al diegenen die hen een hart onder de riem steken met leuke attenties : bloemen, pralines, paaseitjes, briefjes, tekeningen.”