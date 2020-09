Woonpunt Zennevallei eindelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers Bart Kerckhoven

14 september 2020

11u21 0 Halle De kantoren van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei zijn voortaan vlotter bereikbaar voor rolstoelgebruikers. De maatschappij liet verbouwingen uitvoeren op de hoofdzetel in Halle.

Vijftien jaar geleden verhuisde Woonpunt Zennevallei naar de kantoren aan de Molenborre in Halle maar sindsdien is de maatschappij gegroeid en dus was er extra ruimte nodig. De kantoren waren ook niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Om de kantoren uit te breiden werd een naburig appartement mee in de hoofdzetel opgenomen. “We willen onze klanten op een zo aangenaam mogelijke manier te ontvangen en dat betekent in een ruimte met veel lichtinval, maar ook een ruimte die toegankelijk is voor iedereen” zegt voorzitter Oscar Decoster. De trappen werd weggewerkt en de deuren zijn nu breed genoeg om ook rolstoelgebruikers te verwelkomen.

Verder werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om meubels aan te kopen die passen bij de nieuwe ruimte. Een deel van het oude meubilair werd daarom geschonken aan de buurtschool De Winde in Halle. Bij Woonpunt Zennevallei huren momenteel 1.800 gezinnen een sociale woning.