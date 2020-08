Wijkbewoners boven ’t Sas in Lembeek en stadsbestuur zullen samen verkeersproblemen oplossen Bart Kerckhoven

10 augustus 2020

13u54 0 Halle De wijkbewoners boven ’t Sas in Lembeek zullen zelf oplossingen uitdokteren voor de verkeersproblemen in hun buurt. Parkeertekort, sluipverkeer, te smalle voetpaden en zwaar vrachtverkeer... Het stadsbestuur kreeg een waslijst aan klachten binnen. De stad wil alle problemen aanpakken en verwacht vooral suggesties van de bewoners zelf.

Het gaat om de mensen die op de Boslaan, Kasteelbrakelsesteenweg, Dokter Spitaelslaan, Trompstraat, Baesberg, Blekerijstraat, Krekelenberg, Maasdal en Twaalfbundel wonen. Daarnaast zullen ook de ouders en leerkrachten van de Vrije Kleuterschool Lembeek meewerken. Eerst wordt een bevraging georganiseerd door het stadsbestuur en nadien zullen er werkgroepen opgericht worden die de oplossingen zelf zullen uitwerken. “Het is niet de bedoeling om grote infrastructuurwerken uit te voeren in de buurt. Maar met een aantal kleinere ingrepen, zoals een aangepaste signalisatie, wegmarkeringen en vergroening, kunnen we het verkeersgedrag al aardig bijsturen en zo de leefbaarheid vergroten”, laat de stad nog weten.