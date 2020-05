Wijk Kriekenveld wordt één grote zone 30 Bart Kerckhoven

27 mei 2020

15u11 3 Halle De woonwijk Kriekenveld in Lembeek wordt één grote zone 30. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist.

Eerder had het college al beslist om de maximumsnelheid op de Prinsenbos te verlagen van 40 tot 30 kilometer per uur. Die straat is een populaire verbindingsweg tussen Edingensesteenweg en Bergensesteenweg. “Maar het zou vreemd zijn mocht je op de aangrenzende straten sneller mogen rijden dan op de hoofdstraat. Daarom wordt de volledige buurt één grote zone 30. Het gaat om alle straten die zich links en rechts bevinden van het Prinsenbos”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).

Controles

De zone 30 strekt zich uit tot aan de Arthur Puesstraat en de Sterrestraat, de Edingensesteenweg en de Bergensesteenweg maar ook bovenaan tot aan de autosnelweg E429. De stad zal de politie vragen om de snelheid regelmatig te controleren. Gemeenteraadslid Eva Demesmaeker (N-VA) vreest wel dat de zone 30 niet gerespecteerd zal worden door de bestuurders en zeker niet op de Prinsenbos.“Ondanks het plaatsen van bloembakken nodigt de straat op vele momenten nog steeds uit om sneller te rijden dan 30 kilometer per uur. En dus zullen veel flitscontroles nodig zijn maar dat is technisch niet steeds mogelijk. Er is meer nodig dan zone 30-borden en wat bloembakken om resultaat te bereiken,” zegt Demesmaeker.