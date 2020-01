Wielertoeristen Groot-Halle Toerist starten seizoen in gloednieuwe outfit Bart Kerckhoven

30 januari 2020

14u17 0

De leden van wielertoeristenclub Groot-Halle Toerist tellen al af naar zondag 1 maart want dan rijden ze voor het eerst dit seizoen uit voor een fietstocht. Ze doen dat in een volledig nieuwe cluboutfit. Daarvoor kunnen ze rekenen op de vaste sponsors Brukom Fiets! en Volvo Sterkckx-De Smet. De nieuwe sponsor Saint-Feuillien leverde ook een bijdrage. Het seizoen voor de leden van Groot-Halle Toerist loopt tot de laatste zondag van september. Iedereen is er welkom om een paar keer te testen maar na drie ritten moet je wel inschrijven. Naast de ritten op zondag zijn er ook speciale uitstappen en activiteiten onder de verschillende groepen. Er is onder andere in maart een stage ingepland in Mojacar in Spanje waarvoor er al veertien clubleden zijn ingeschreven. De leden fietsen afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal beschikbare mensen in 3, 4 of vijf verschillende groepen. Alle informatie is terug te vinden op de website www.groothalletoerist.be en meer info kan ook opgevraagd worden via info@groothalletoerist.be.