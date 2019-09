Wie overdag door Basiliekstraat fietst riskeert boete van 58 euro Bart Kerckhoven

27 september 2019

11u44 0 Halle Wie door de Basiliekstraat fietst let maar beter op want de politie zal strenger controleren op het fietsverbod dat geldt van 10 uur tot 18 uur. Wie betrapt wordt riskeert een boete van 58 euro.

Enkele maanden geleden werd al een oproep gelanceerd om het fietsverbod te respecteren. Dat gebeurde nadat er klachten van voetgangers binnenliepen die werden opgeschrikt of bij het verlaten van de winkels bijna werden aangereden. Inspecteurs van de politie spraken overtreders vooral aan maar de politiezone Zennevallei kondigt aan strenger te controleren. Omdat er opnieuw meer meldingen zijn heeft het stadsbestuur opnieuw aan de politie gevraagd om extra toe te zien op het verbod. Of er al effectief boetes uitgeschreven zijn is onduidelijk maar wie op de bon geslingerd wordt riskeert dus wel een boete van 58 euro.