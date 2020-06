Werkstraf voor kwintet dat nachtwinkel overviel Wouter Hertogs

29 juni 2020

14u36 0 Halle Vijf jongeren uit de Brusselse rand zijn veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur voor een gewapende overval op een nachtwinkel in Buizingen. Indien ze die niet uitvoeren binnen het jaar wacht hen een vervangende gevangenisstraf van 3 jaar.

De rechter wees de vijf nog eens op hun plichten na het vonnis. “Een werkstraf is mild voor dergelijke feiten, voer ze tot het laatste uur uit. Indien jullie 1 uur ervan niet werken wacht jullie een lang verblijf in de cel. Jullie hebben je lot in eigen handen”, klonk het streng.

De overval op de nachtwinkel aan de Alsembergsesteenweg vond op 29 oktober plaats. Drie jongeren stormden toen de winkel binnen, bedreigden de uitbater met een luchtdrukpistool en gingen er vandoor met de inhoud van de kassa, flessen drank en 10 sloffen sigaretten. In totaal bedroeg de buit zo’n 2.500 euro. De bewakingscamera’s van de winkel hadden echter de wagen gefilmd waarmee de daders zich verplaatsten en de nummerplaat leidde de politie al snel naar de eigenaar van het voertuig, een prille twintiger uit Merchtem. Bovendien bleek dat die man op 2 september nog gecontroleerd was vlakbij de nachtwinkel en toen in het gezelschap was van drie vrienden. Die vier verdachten werden opgepakt en bij hun arrestatie bleek één van hen dezelfde knalrode sneakers te dragen als één van de overvallers. Het viertal ging al snel tot bekentenissen over. Drie van hen hadden de overval gepleegd terwijl de eigenaar van de vluchtwagen achter het stuur zat te wachten en een vijfde kompaan op uitkijk stond.