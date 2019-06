Werkstraf na valse noodoproep Man moet ook 3400 euro terugbetalen WHW

27 juni 2019

17u00 0 Halle Een dertiger uit Halle is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur omdat hij de politie midden in de nacht had laten uitrukken voor een valse noodoproep. De man moet de politie van de zone Zennevallei ook een schadevergoeding van 3.400 euro betalen.

In de nacht van 29 op 30 december kwam omstreeks 04.50 uur op de noodcentrale een telefoontje binnen van een man die beweerde dat hij zich in het kanaal zou gooien. Hierna legde hij meteen af, zonder verteld te hebben waar hij dat zou doen. Toen de noodcentrale hem probeerde terug te bellen, nam hij niet meer op. De politie Zennevallei alarmeerde meteen al haar patrouilles die de omgeving van het kanaal begonnen af te zoeken.

Te koud

Plots zagen de agenten ter hoogte van de Suikerkaai een man op die vrolijk naar de politie zwaaide. “Ik had gebeld omdat ik te koud vond om te voet naar huis te gaan”, grijnsde de grapjas. De volgende dag maakte hij zich op Facebook ook nog vrolijk over het feit dat hij de politie voor een valse noodsituatie had gealarmeerd en dat de politie daar boos over was. Het lachen verging de man snel want het parket Halle-Vilvoorde dagvaardde hem. Voor de rechter trachtte hij nog de meubelen te redden. ”Ik had me die avond toch slecht gevoeld omdat ik in die periode met een drankprobleem kampte”, klonk het. Tevergeefs, want volgens de rechtbank leek hij de ernst van de feiten toch niet in te zien.

3400 euro

Omdat de dertiger intussen zijn drankprobleem had aangepakt en een beroepsopleiding was gestart, vond de rechtbank een werkstraf van 80 uur de meest aangepaste straf. Wel moet de man de politie Zennevallei een schadevergoeding van 3.400 euro betalen, voor de tijd die de acht agenten aan het incident hadden besteed en de schade die een patrouillewagen tijdens de interventie had opgelopen.