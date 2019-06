Werfzone Zuidbrug langs Suikerkaai wordt extra beveiligd: Zebrapad, verkeersdrempel en verbod voor fietsers in beide richtingen Bart Kerckhoven

01 juni 2019

21u07 0 Halle Het stadsbestuur neemt extra maatregelen om de werfzone voor de bouw van de Zuidbrug veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Fietsers moeten voortaan zelfs verplicht afstappen aan de werfzone.

De Vlaamse Waterweg is gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van de Zuidbrug en daardoor is één rijstrook op de Suikerkaai ingenomen door de werf. Raadslid Benjamin Swalens (N-VA) vroeg op de voorbije gemeenteraad of er extra maatregelen gepland waren om het traject veiliger te maken. “Er is onvoldoende ruimte voor fietsers en bakfietsers komende van de Bospoortbrug om het tegenovergestelde verkeer te kruisen. Hierdoor verkiezen sommige fietsers het voetpad. Bovendien is de zichtbaarheid door de bocht zeer slecht.”

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) antwoordde dat verschillende extra maatregelen genomen worden om de passage voor fietsers en voetgangers te verbeteren. “Aanvankelijk was er enkel eenrichtingsverkeer voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en tweerichtingsverkeer voor fietsers”, aldus Vandenbroecke. “Maar het kruisen van een fietser met zwaar vervoer zoals vrachtwagens en bussen was niet evident en dus werd in februari aan de aannemer al gevraagd om een omleiding te voorzien voor fietsers via de Arkenvest en de Bergensesteenweg. Op termijn krijgen ze een omleidingsroute via het Elisabethpark en de Groebegrachtstraat.”

De stad lijstte intussen nog een reeks verbeteringen op. “De haaietanden die de voorrangsregeling aanduiden aan de zijstraat naar de industriezone 3A waren onvoldoende duidelijk en enkele werfborden zouden beter omgezet worden in vaste borden”, aldus de schepen. “Dat gebeurde dan in april.”

Nu zijn er nog enkele extra maatregelen genomen. “Voortaan is er een verbod voor fietsers in beide richtingen”, zegt Vandenbroecke. “Ofwel volgen die de omleiding ofwel nemen ze de fiets aan de hand en stappen ze over het voetpad. We voorzien ook een zebrapad ter hoogte van de Zennebrug waarbij dan het voetpad richting Bospoortbrug helemaal afgesloten wordt. We plaatsen ook een verkeersdrempel aan de Zennebrug en de hele werfzone wordt zone 30.”

Die zone 30 zou zelfs uitgebreid worden naar de hele Suikerkaai maar daar moet het schepencollege nog over beslissen. Intussen bekijkt De Vlaamse Waterweg met het stadsbestuur of het mogelijk is om het voetpad dat wel toegankelijk blijft te scheiden van het andere verkeer met een afsluiting.