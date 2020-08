Werfdieven lopen in volle lockdownperiode op straat rond met inbraakmateriaal: tot 36 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

05 augustus 2020

14u04 0 Halle Drie werfdieven riskeren celstraffen tot 36 maanden. Het trio werd betrapt in Zemst met inbraakmateriaal op zak. Niet slim in volle lockdownperiode.

Eind april, in volle lockdown, botste een patrouille midden in de nacht op twee mannen in het centrum van Zemst. Ze beweerden in Brussel te zijn vertrokken voor een wandeling. Vreemd genoeg hadden ze onder andere een Engelse sleutel en een autosleutel op zak. Die autosleutel bleek te passen op een verderop geparkeerde wagen waarin een derde verdachte zat. In de koffer lag een slijpschijf. Het trio werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden, maar de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon hen in het navolgende onderzoek linken aan een reeks feiten.

Pepperspray op zak

Bij een huiszoeking troffen de speurders heel wat gestolen materiaal aan. Bovendien had een van de verdachten foto’s van gestolen werfmateriaal op zijn gsm staan. Twee van hen werden aangehouden, de derde verdachte werd vrijgelaten en vluchtte nadien naar zijn thuisland. “Sinds begin dit jaar waren ze betrokken bij negen inbraken en werfdiefstallen, onder andere in Brussel, Zemst, Machelen, Drogenbos en Halle”, aldus het parket, dat 36 maanden cel vorderde tegen de hoofdverdachte, die in het verleden al meermaals werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De twee anderen riskeren van 30 maand cel. Ook werd een geldboete voor verboden wapenbezit gevorderd, omdat het trio peperspray op zak had bij hun arrestatie.

De twee beklaagden die vandaag aanwezig waren op hun proces, gaven de feiten toe. Hun advocaten vroegen de rechtbank om enige mildheid en een straf met uitstel uit te spreken. De derde verdachte, die vluchtte naar Roemenië, liet verstek gaan. Uitspraak op 14 augustus.