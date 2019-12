Wemmetgat maakt het voor het eerst gezellig in een Kerstbar Bart Kerckhoven

20 december 2019

12u09 15

De vriendenkring Wemmetgat maakt het zaterdagavond gezellig in hun Kerstbar op het terras van café Op ’t Kassaa langs de Nijvelsesteenweg in Halle. Het is de eerste keer dat de Halse carnavalsvereniging een kerstevenement organiseert. De bende is al een paar jaar actief en heeft zelfs twee prinsenparen in de groep. Een eetkermis organiseren als groep is haast onmogelijk omdat ze een kleine vriendenkring zijn waarvan de leden het vaak druk hebben. Omdat er ook al zoveel eetkermissen zijn gooit Wemmetgat het over een andere boeg en organiseren ze dus een Kerstbar. Iedereen is er welkom op zaterdag 21 december vanaf 17 uur tot middernacht om er iets te drinken een hapje te eten. Ook de kerstman zal aanwezig zijn.