Welsh Guards spelen volksliederen van de landen die 75 jaar geleden de Duitse bezetter verdreven Bart Kerckhoven

03 september 2019

De grote plechtigheid vond maandagavond plaats maar pas vandaag, 3 september, is het exact 75 jaar geleden dat de Welsh Guards Halle bevrijdden van de Duitse Bezetter. Ook de Brigade Piron reed wat later door de straten. Tijdens de plechtigheid in het Albertpark speelden de muzikanten van de Welsh Guards de volksliederen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en België.