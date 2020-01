Wegverzakking op Jean Jacminstraat door waterlek: herstellingswerken starten maandag Bart Kerckhoven

17u25 11 Halle Op de Jean Jacminstraat is een wegverzakking ontstaan door een waterlek. Het waren buurtbewoners die de verzakking zondagochtend opmerkten en de politie verwittigden.

De weg verzakte ter hoogte van het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat. Door het lek zaten bewoners van de Jean Jacminstraat en de Guido Gezellestraat tot in de namiddag zonder water. Mensen van De Watergroep voerden wel al een voorlopige herstelling uit maar maandag wordt er verder gewerkt. “De Watergroep start om 9 uur met werken”, klinkt het bij de stad. “Dat is na het spitsuur. Doorgaand verkeer kan afwisselend over de beschikbare rijstrook rijden. Er wordt ook een parkeerverbod van een zestal meter ingevoerd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Door de nauwe doorgang zal het verkeer er morgenvroeg waarschijnlijk moeizaam verlopen.”

De Jean Jacminstraat stond al een paar keer op de planning voor een grote heraanleg en vernieuwing van de rioleringen maar de stad moest die telkens uitstellen.