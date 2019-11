Weerman Frank Deboosere sluit Fluodag in Halle af met fietstochtje richting Wereldcafé Bart Kerckhoven

12 november 2019

18u48 0

Weerman en fervent fietser Frank Deboosere sloot de Fluodag van de organisatie XIU dinsdagavond af met een fietstochtje door Halle. Hij werd onder andere vergezeld door schepenen Pieter Busselot (CD&V), Bram Vandenbroecke (Groen) en Marijke Ceunen (Groen). “We trekken vandaag door heel Vlaanderen om iedereen in het fluo te krijgen”, vertelde Deboosere net voor hij vertrok naar het Wereldcafé in de Oude Post. “Jammer genoeg zien we nog te vaak dat fietsers niet zichtbaar genoeg zijn in het verkeer maar al die verlichting en fluohesjes kunnen dus echt wel levens redden.” Aan het Wereldcafé wachtte onder andere kindermascotte Basiel het gezelschap op. De bedoeling van de jaarlijkse Fluodag is om de boodschap zoveel mogelijk te delen. En daarom riep XIU- iedereen op om op dinsdag via social media hun meest zichtbare selfie of foto te delen met de hashtags #xiugraag #xiugraaginfluo #fluodag #wijdoenmee.