Weekend van de Klant in Halle: handelaars schenken ballonvaart weg Bart Kerckhoven

02 oktober 2020

10u08 0 Halle De Halse handelaars zorgen voor extra animatie tijdens het Weekend van de Klant nu zaterdag 3 en zondag 4 oktober.

In de winkels worden tienduizend krasloten verdeeld onder de bezoekers waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. Maar de grootste prijs die weggeschonken wordt kan je enkel winnen door naar de Grote Markt te trekken. Voor het Historisch Stadhuis staat een enorme kubus opgesteld. Wie daar een selfie neemt en op sociale media met de foto en de hashtag #ikwinkelinhalle de meeste likes verzamelt, wint een ballonvaart voor vier personen ter waarde van 600 euro.

In de winkelstraten worden aan de kinderen nog eens duizenden ballonnen uitgedeeld en ook de mascotte van de Verenigde Handelaars is samen met zijn assistentes op pad. Zaterdag is parkeren in Halle ook gratis, net zoals op zondag. De laatste nieuwtjes van het Weekend van de Klant zijn te vinden op deze Facebookpagina.