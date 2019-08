Warandedag sluit zomervakantie af: van zaadbommen maken tot sjoelbakken en kubben Bart Kerckhoven

27 augustus 2019

15u11 0

Op woensdag 29 augustus wordt de zomervakantie afgesloten met de Warandedag. In het Warandepark in Essenbeek kunnen kinderen en hun ouders meedoen aan verschillende activiteiten. Vanaf 12 uur start het feest met een reuzepicknick. Wie wil, kan zijn eigen picknickdeken meebrengen en wat lekkers om te eten. Drank kan ter plaatse gekocht worden. Nadien starten de activiteiten: er is een voorleesmoment, een ontdekkingstocht, er worden zaadbommen gemaakt en zeepbellen geblazen en er kunnen spelletjes zoals kubb, hockey, twister, jenga, mikado of petanque gespeeld worden. Dit jaar komen ook de mensen van het dienstencentrum naar het Warandepark. Zij leren er de kinderen alles over hoe je op een sjoelbak kan spelen en hoe een bakschieting in zijn werk gaat. Aan het einde van de dag wordt ook de nieuwe naam van het nieuwe kindvriendelijke logo bekendgemaakt. De toegang is gratis.