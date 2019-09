Wandelen of lopen door historische gebouwen? Dat kan tijdens de Urban Run & Walk Michiel Elinckx

19 september 2019

16u19 2 Halle Halle maakt zich op voor de tweede Urban Run & Walk op zondag 22 september. Dat is een uniek sportief concept waarbij je loopt of wandelt door tien unieke historische en typisch Halse locaties.

Tijdens de Urban Run & Walk krijgt iedereen de kans om door gebouwen, steegjes en andere plekken te lopen waar je anders nauwelijks of helemaal niet komt. Het parcours is 5 kilometer langs en voor iedereen toegankelijk. De route is niet verkeersvrij, maar er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van voetpaden. Politie en seingevers zorgen voor de nodige veiligheid. Lopers starten om 15 uur, aansluitend weerklinkt het startschot voor wandelaars en rolstoelgebruikers. Naast het sportieve aspect voorziet de stad Halle randanimatie. Zo zorgen deejays voor aanmoedigende beats langs het parcours. Voorts wordt er ook een kleine zoekopdracht gekoppeld aan het parcours. Wie het juiste antwoord weet, wordt beloond met een prijs. En met de borstnummers van de deelnemers wordt een tombola georganiseerd.

Inschrijving

Vooraf inschrijven kan nog tot 18 september via www.frisseclub.net voor de deelnameprijs van 8 euro per persoon. Inschrijven kan ook ter plaatse, maar dan stijgt de prijs naar 10 euro. Start wordt gegeven aan atletiekpiste De Bres. De stad Halle raadt de deelnemers aan zoveel mogelijk met de fiets te komen. Fietsstallingen zijn voorzien aan De Bres. De parking naast de atletiekpiste is voorbehouden voor mensen met een beperking.