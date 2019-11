Wallonië ziet Rode Duivels voetballen in nationaal stadion op grens Halle en Tubeke, burgemeester twijfelt aan haalbaarheid Bart Kerckhoven

24 november 2019

14u04 20 Halle Als het van de Waalse minister van Sport afhangt moedigen we de Rode Duivels binnenkort aan in een nieuw voetbalstadion op de grens van Halle en Tubeke. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) van Halle heeft toch wel wat bedenkingen bij dat idee. “Alleen al op mobiliteitsvlak stellen zich heel wat problemen”, zegt Snoeck.

Waals minister van Sportinfrastructuur Jean-Luc Crucke (MR) heeft in een interview dat hij gaf aan de Franstalige Krant La Dernière Heure een opmerkelijk voorstel gelanceerd. Volgens hem kan een nieuw nationaal voetbalstadion perfect gebouwd worden op de grens van Halle en Tubeke, waar vandaag al het trainingscentrum van de Rode Duivels is gevestigd “”Het ligt aan de poorten van Brussel met al zijn symboliek. Het ligt aan de autosnelweg, er komt een bypass en het ligt ook tussen de luchthaven van Zaventem en Charleroi”, laat Crucke optekenen.

Ballonnetje?

Burgemeester Marc Snoeck valt uit de lucht als we hem het idee van de minister voorleggen. “Ik neem aan dat het slechts om een ballonnetje gaat dat wordt opgelaten in afwachting van een nieuwe federale regering”, zegt Snoeck. “Ik heb nog nooit van zo’n idee gehoord. Ik kan me zeker inbeelden dat een locatie op de Waalse en Vlaamse grens een mooie gedachte is voor een nationaal voetbalstadion. Dat is ook de reden waarom de Belgische Voetbalbond destijds graag in Tubeke het centrum bouwde.”

Maar volgens Snoeck zal een nieuw stadion bouwen niet eenvoudig zijn. “Ik denk al meteen aan de mobiliteit”, zegt Snoeck. “Een groot stadion vraagt enorm veel ruimte. Niet enkel voor het gebouw maar ook voor een parking. En dan moet je inderdaad rekening houden met een enorme toename aan het verkeer. Ik heb eerlijk gezegd mijn twijfels over de haalbaarheid.”

Ook op gebied van ruimtelijke ordening moet het plaatje kloppen volgens Snoeck. “Dat betekent dat de gewestplannen aan beide kanten van de grens op elkaar afgestemd moeten worden. Vandaag wordt er op de site naast het centrum nog leem ontgonnen. Wanneer die werken aflopen is afgesproken dat een deel van het gebied omgezet wordt naar recreatiegebied en een ander deel naar natuurgebied. In het recreatiegebied zouden dan enkele oefenterreinen aangelegd worden. Maar een voetbalstadion vereist dus wel nog een hele andere ruimtelijke planning.”

Impact

Vandaag is de impact van het nationaal trainingscentrum in Halle beperkt. “Behalve het feit dat onze Hallenaren vlakbij de deur een training kunnen meepikken van de nationale ploeg is er weinig return voor ons”, zegt Snoeck. “De futsalploeg Halle-Gooik hield er wel al een paar keer een persconferentie en ploegen die hier deelnamen aan de voorronde van de Champions League Futsal konden er overnachten. Veel levert het ons dus niet op.”