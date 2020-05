Wachtzones voor klanten en politietoezicht: Halle neemt maatregelen voor heropening winkels Bart Kerckhoven

05 mei 2020

23u41 5 Halle In de Halse winkelstraten worden wachtzones voor klanten voorzien en de stad vraagt politietoezicht zodat iedereen veilig kan winkelen wanneer de eerste handelszaken maandag heropenen.

Het schepencollege gaf dinsdagavond meer uitleg op een gemeenteraadscommissie die helemaal in het teken stond van de maatregelen die de stad neemt tijdens de coronacrisis. Op maandag 11 mei heropenen de eerste winkels in Halle. Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) lichtte daarom het plan toe dat uitgerold wordt om veilig te winkelen in Halle. “We zullen wachtzones voor de klanten van de winkels voorzien langs de gevels”, aldus schepen Servé. “Dat zal zo zijn in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt, de Melkstraat, de Volpestraat en de Beestenmarkt. Daarvoor worden lijnen aangebracht die dat duidelijk maken. In de Maandagmarkt, de Melkstraat en de Basiliekstraat is al een middenstrook aanwezig waar we de bezoekers van het centrum vragen om rechts te stappen. De pijlen die dat aanduiden worden woensdag aangebracht.”

Politietoezicht

De stad heeft aan de politie gevraagd om toezicht te houden. “We verwachten maandag een rustige start omdat niet alle winkels open zijn”, zegt Servé nog. “Dinsdag zijn dan alle zaken open zodat we woensdag al een eerste evaluatie kunnen maken van het plan. Op donderdag volgt meteen een tweede evaluatie omdat het woensdag alweer drukker kan geworden zijn. Zo kunnen we meteen ingrijpen waar nodig.”

De handelaars krijgen allemaal ook een pakket met stickers om aan te duiden waar klanten kunnen wachten in de winkel en affiches om informatie en richtlijnen mee te geven aan de klanten. “Eind deze week onthullen we nog een extra financiële ondersteuning voor alle handelaars van Halle en de marktkramers”, vertelde Servé nog. “Een zelfde actie willen we nog eens herhalen wanneer de horecazaken opengaan.”

De stad neemt de maatregelen in samenspraak met de Verenigde Handelaars Halle en UNIZO Halle.