Wachtpost Zennevallei werkt op afspraak om overvolle wachtzaal te vermijden Bart Kerckhoven

23 september 2020

11u36 8

De Wachtpost Zennevallei werkt vanaf vrijdag 25 september enkel nog op afspraak. Zo willen de huisartsen tijdens de drukke herfst- en winterperiode een overvolle wachtzaal vermijden. De inwoners van Halle, Beersel, Pepingen, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode moeten tijdens het weekend en op feestdagen telefonisch contact opnemen met de Wachtpost via 02/361.10.10 om een consultatie of een huisbezoek in te plannen. Dringende zaken worden wel zo snel mogelijk behandeld. Ook in het testcentrum voor COVID-19 aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria wordt op afspraak gewerkt. Die afspraak kan gemaakt worden via de huisarts of tijdens het weekend via de Wachtpost Zennevallei. D