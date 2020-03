Wachtpost Zennevallei kreeg twintigtal telefoontjes over coronavirus, maar “geen enkele reden tot paniek” Bart Kerckhoven

11u09 7 Halle Bij de Wachtpost Zennevallei liep het voorbije weekend een twintigtal telefoontjes binnen van mensen die vragen hadden over het coronavirus. “We konden iedereen geruststellen”, zegt coördinator Liesbet Devreker van de Artsenkring Zennevallei.

De Artsenkring Zennevallei verenigt alle huisartsen in de buurt. De organisatie laat weten dat van paniek bij hun patiënten helemaal geen sprake is. “En dat is ook nergens voor nodig”, benadrukt Devreker. “Intern zijn er procedures afgesproken en we volgen alle richtlijnen op van de overheid. Als er iets verandert zijn we snel op de hoogte. Mensen die vermoeden dat ze het coronavirus hebben, vragen we om zeker niet naar de wachtpost of de huisarts te gaan maar hen telefonisch te contacteren. Wanneer ze hoesten, koorts hebben en net teruggekeerd zijn uit één van de risicogebieden moeten ze zeker contact opnemen. Het voorbije weekend contacteerde een twintigtal mensen de wachtpost met vragen, maar iedereen kon gerustgesteld worden.”

Het bestuur van de Artsenkring Zennevallei pleegt vandaag nog overleg over de aanpak van het coronavirus en de communicatie naar de mensen.