Waarom de Halse carnavalisten zondag ‘Dein Stoeme Ee Verneir’ uit hun boxen lieten knallen Bart Kerckhoven

21 maart 2020

14u24 278 Halle Er wordt dit jaar geen feest gevierd met halfvasten in Halle. De uitbraak van het coronavirus besliste er immers anders over. Maar zondagochtend zullen de carnavalisten toch even met elkaar verbonden zijn wanneer ze om 11.11 uur ‘Dein Stoeme Ee Verneir’ meebrullen. En dat allemaal dankzij een sociaal verpleegkundige ‘met een èt veu carnaval’.

De oproep werd gelanceerd door Joke Baut, zelf carnavaliste in hart en nieren en sociaal verpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis in Brussel. “Toen ik tijdens mijn shift even naar buiten keek en de zon zag schijnen, besefte ik dat deze zon het komende weekend over alle chars had moeten schijnen”, vertelt ze. “Het nieuws dat Carnaval Halle niet zou doorgaan, sloeg in als een bom bij alle carnavalisten. Iedereen had maanden, weken en dagen aan alles gewerkt. Iedereen stond in de startblokken, klaar om zich volledig te gooien voor een ongelofelijk feest.”

Joke wilde daarom het carnavalsweekend niet zomaar laten voorbij gaan. “Als sociaal verpleegkundige vond ik het mijn taak om het op een gepaste en correcte, gezonde manier aan te pakken en daarom besliste ik een oproep te lanceren om op 22 maart om 11.11 uur het liedje te spelen: ter ere van Carnaval Halle 2020. En in 2021, den stoeme de Verneir!” (lees verder onder de videoclip)

Het nummer werd ook niet lukraak gekozen. Het is de huidige Prins Nico ‘Den Belleman’ die het in 2018 zong met zijn neef Ronny De Facteur nadat ze door gezondheidsproblemen allebei op korte tijd een jaartje moesten overslaan. Toen ze er twee jaar geleden de muziekwedstrijd tijdens Halle op Losse Schroeven mee wonnen weekte dat al veel emoties los omdat Den Belleman en Ronny De Facteur de prototypes zijn van de Halse carnavalist: amusement zal er zijn maar de vriendschap staat voorop. ‘Met een èt veu carnaval!’ omschrijft onze neuje prinsj het al enkele jaren.

Met deze actie wil ik alle carnavalisten, maar ook andere mensen een hart onder de riem stoppen. Met dit liedje wil ik de volgende boodschap meegeven: geef het niet op, hou de moed erin, samen komen we er wel door en ‘den stoeme der verneir’ Joke Baut

Joke wil dan ook graag een boodschap meegeven aan de carnavalisten. “Het nummer is zo emotioneel en waarachtig”, zegt ze. “Met deze actie wil ik alle carnavalisten, maar ook andere mensen een hart onder de riem stoppen. Met dit liedje wil ik de volgende boodschap meegeven: geef het niet op, hou de moed erin, samen komen we er wel door en ‘den stoeme der verneir’. De reacties die ik krijg zijn zo hartverwarmend. Ik wou als sociaal verpleegkundige iets doen voor mijn medemens en een moment van verbondenheid creëren.”

Radio Victoria besliste alvast om Joke te helpen bij de actie en zal om 11.11 uur het liedje uitzenden. Afstemmen kan via 105.2 FM of luister via stream. Er wordt zelfs een uur lang carnavalsradio gemaakt. Die ochtend wordt er zelfs voor de gelegenheid door Gruute Met TV een nieuwe videoclip van het liedje gelanceerd. Stadsradio Halle kondigt ook aan om het liedje om 11.11 uur te spelen in De Verzoeklijn die dan uitgezonden wordt. Stadsradio Halle kan beluisterd worden via 105.6 FM en via deze link.