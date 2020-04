Waar is eten afhalen nog mogelijk en waar valt lokaal nog te shoppen? Bekijk het hier in ons regionaal overzicht! Tom Vierendeels

03 april 2020

13u42 0 Halle Horecazaken en andere zelfstandigen werken volop alternatieve werkwijzen uit of zetten extra in op levering en afhaling om de zaak draaiende te blijven houden. We bundelen hier regionaal verschillende zaken. Wenst u ook opgenomen te worden in deze lijst? Stuur dan een privébericht met de beknopte informatie naar de Facebook-pagina van Het Laatste Nieuws uit uw gemeente.

ASSE

De Oorzaak (Markt 15, Asse) levert elke dag dagschotels aan huis. Er wordt telkens een weekmenu opgesteld waarbij elke dag een vlees- en visgerecht wordt aangeboden. Bestellen doe je voor 11.30 uur waarna de levering daags nadien tussen 11 uur en 13 uur plaatsvindt. Betalen doe je best via overschrijving. Meer informatie is terug te vinden op de Facebook-pagina van de zaak.

Bloemen Orchid (Edingsesteenweg 73, Asse) levert zowel binnen- als buitenplanten, kaarsen en potgrond aan huis. Ook de levering van snijbloemen wordt nog bekeken. Wie graag een bestelling plaatst kan dat via 02/452.99.64 of via bloemenorchid@hotmail.be. De zaak is ook via Facebook en Instagram te bereiken. Betalen doe je best via overschrijving of met de app Payconiq.

MERCHTEM

Charcuterie en steak aan huis laten leveren? Dat kan bij slagerij Jan Vertonghen (Kerkstraat 7, Merchtem). Klanten kunnen bestellingen plaatsen via de webshop of telefonisch via 052/37.15.94. Wie wenst kan een bestelling ook op een afgesproken moment komen afhalen.

De Vape Kamer (August De Boeckstraat 17, Merchtem) levert alle producten aan huis. Een bestelling plaatsen kan via de Facebook-pagina van de zaak. Meer informatie is ook te verkrijgen via 0468/23.71.20.

OPWIJK

Pasta Foodcorner by Jarne (Singel 9, Opwijk) is elke dag te vinden ter hoogte van Kloosterstraat 40. Hij biedt telkens een assortiment van heerlijke pasta’s aan. Meer informatie is terug te vinden op de Facebook-pagina van de zaak.

Meubelen Theo & Junior (Steenweg op Merchtem 73 en Ringlaan 68, Opwijk) is een creatieve ‘windowshop’ gestart. Verschillende stukken werden in de vitrine geplaatst en als je interesse hebt volstaat het een foto te nemen en die deur te sturen via mail of de Facebook-pagina. Telefonisch is mogelijk. Het product zal vervolgens zo snel mogelijk naar u thuis verzonden worden. Het zal voornamelijk om decoratie, bedtextiel, poefs, lampen, sierkussens, plais, taboeretten, zeteltjes enzovoort.

DILBEEK

Bij restaurant Plein12 worden de gekende gourmetburgers nog altijd gebakken op dinsdag en woensdag van 17 uur en 21.30 uur. Van donderdag tot en met zaterdag is de zaak tot 22 uur open. Naast de gourmetburgers worden ook enkele Vlaamse klassiekers aangeboden. Alle maaltijden kunnen zowel afgehaald als geleverd worden. Meer informatie is te vinden via plein12.be.

Bij Bar Envie (Bosstraat 87, Groot-Bijgaarden) is het momenteel mogelijk eten af te halen of te laten leveren. Naast verschillende lunches worden ook ontbijtboxen aangeboden. Ook klassieke dagschotels, lekkere verse maaltijden op grootmoeders wijze met voldoende vitamines, worden aangeboden.

Brouwerij Angerik (Snakkaertstraat 30, Dilbeek) zag de verkoop na de sluiting van de horecazaken in de regio kelderen. Daarom werd de website vernieuwd en werd een webshop toegevoegd. Mensen kunnen dus van thuis uit biertjes bestellen waarna de brouwerij ze zelf komt leveren. Meer informatie is te vinden via angerik.be.

Aan het uitkijken naar een zonnewering voor de aankomende zomer? Dan kan je nog altijd terecht bij Winsol in Dilbeek (Ninoofsesteenweg 942) en Sint-Pieters-Leeuw (Bergensesteenweg 398). Geïnteresseerde klanten kunnen via WhatsApp een video ontvangen waarin het product te zien is.

TERNAT

Streekproductenwinkel Het Geel Genot (Gemeentehuisstraat 4, Ternat) lanceerde naar aanleiding van deze moeilijke periode een webshop. Alle producten zijn via daar te bestellen, evenals paketten of geschenkmanden. Leveringen gebeuren in straalt van maximaal 15 kilometer van Ternat.

AFFLIGEM

Frituur ‘t Genieterken (Kerkstraat 43, Hekelgem) levert voortaan ook aan huis. Afhalen is ook altijd mogelijk, maar de uitbaters vragen best alles telefonisch door te geven zodat er ook een afhaaluur kan afgesproken worden. Op deze manier ontstaan er geen wachtrijen en blijft iedereen veilig.

Sablon Catering (Boekhoutstraat 124, Afligem) blijft verse maaltijden verdelen via de automaten die zeven op zeven beschikbaar zijn. Naast eentje in de Boeckhoutstraat staat er ook een automaat op de parking van MIBA Poorten in de Nijverheidszone Begijnenmeers in Liedekerke. Leveringen aan huis zijn ook mogelijk. Meer informatie is te verkrijgen via 0479/54.04.12.

Repelsteeltje (Brusselbaan 280, Hekelgem), gespecialiseerd in kinderkleding van 0 tot 16 jaar, levert nog tot 5 april aan de deur als je voor een bedrag van minstens dertig euro aankoopt. Leveren kan in Affligem of in de buurgemeenten. Meer informatie is te vinden via repelsteeltjekids.be.

ROOSDAAL

Frituur ‘t Lof (Kraanstraat 1, Borchtlombeek) blijft tijdens de coronacrisis ook geopend. Frietjes zijn wel alleen af te halen. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina.

Bij Het Friethuis (Brusselstraat 5, Pamel) blijft het afhalen van frietjes ook mogelijk. Telefonisch bestellen is niet mogelijk, maar kan wel via frietjesonline.be. In de zaak kan er alleen met bankcontact betaald worden. Meer informatie is te vinden via de Fecebook-pagina.

LMNTS Sport- & Gezondheidscentrum (Molenstraat 11a, Pamel) opende nog maar net de deuren maar moest die nu alweer sluiten. Toch blijft bewegen mogelijk dankzij online live groepslessen. Deze zijn voor een lagere prijs dan de gebruikelijke tarieven te bekijken. Ingeschreven leden met een abonnement krijgen bovendien elke week een gratis workout in de mailbox. Meer informatie is terug te vinden via de Facebook-pagina en de website.

Elektro Van den Eede & Renders ( Donkerstraat 12, Strijtem) blijven ondanks de sluiting van de winkel beschikbaar voor klanten. Online bestellen is bijvoorbeeld nog altijd mogelijk via elektrovandeneede.be waarna de producten aan huis geleverd worden.

LIEDEKERKE

Bij restaurant ‘t Schuurtje (Houtmarktstraat 67, Liedekerke) kunnen op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ‘s avonds maaltijden afgehaald worden. Op zondag kan dat ook ‘s middags. Het volledige aanbod is terug te vinden via www.schuurtje.be en op de Facebook-pagina. Bestellingen kunnen wel enkel telefonisch geplaatst worden.

Frituur Likertbos (Ed. Schelfhoutstraat 109, Liedekerke) blijft zoals gewoonlijk frietjes verder leveren aan huis. Een bestelling plaatsen kan online via likertbos.be waar ook een uur van afhalen of leveringen moet worden gekozen. Omdat er momenteel met een kleiner team gewerkt wordt is tijdig bestellen wel aangeraden.

Wijnhuis Oinos (Pamelsestraat 111, Liedekerke) blijft beschikbaar voor klanten. De winkel zelf is gesloten, maar via de webshop op oinos.be of na een telefonische bestelling, kunnen producten aan huis geleverd worden.

ISPD Singer (Nijverheidszone Begijnenmeers 75a, Liedekerke) blijft online beschikbaar vor klanten. Naaimachines van het merk Singer, naalden, spoelen of garen kunnen via de Facebook-pagina besteld worden. U kan ook een mailtje sturen naar info@ispd.be. Thuisleveringen zijn mogelijk.

Els Saerens van Boobs & Blankets (Opperstraat 250, Liedekerke) is wegens de maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus een webshop gestart. De zaak staat gekend als borstvoedingswinkel. De webshop is te vinden via www.boobs-and-blankets.fresh-coding.be.

LENNIK

Sterrenrestaurant Sir Kwinten (Markt 9, Lennik) biedt samen met Ferment (Alfred Algoetstraat 1, Lennik) en Krekelhof (Drie Egyptenbaan 11, Gooik) uitzonderlijk afhaalmaaltijden aan. Wekelijks wordt een 4-gangen menu samengesteld waarbij voor vijftig euro in uit verschillende gerechten van hapjes tot dessert gekozen kan worden. Afhalen is wel alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag mogelijk. Meer informatie is te vinden via sir-kwinten.greatcompany.be.

Snackbar H Kebab (Markt, Lennik) opende nog maar enkele dagen geleden in volle coronacrisis. Klanten zijn welkom, maar alleen om gerechten af te halen. Bestellingen moeten telefonisch worden doorgegeven.

GOOIK

De webshop van Flavor Shop (Edingsesteenweg 3, Gooik) blijft toegankelijk tijdens de coronacrisis. Verjaardagsgeschenken, paascadeau’s of andere bestellingen worden nu gratis geleverd in Gooik, Lennik, Roosdaal, Pepingen en Ternat. Voor de rest in België worden de verzendkosten verlaagd en vallen ze vanaf een een aankoopbedrag van 50 euro weg. Alle informatie is terug te vinden via www.flavor.shop.

GALMAARDEN

Frituur Nikky’s Friet (Ninoofsesteenweg 57, Vollezele) blijft geopend. De openingsuren werden wel gewijzigd en ‘s middags gaat de frituur voorlopig niet open. Uitbater Kelvin vraagt bestellingen liefst via sms door te sturen via 0487/47.85.63. Klanten ontvangen vervolgens een bericht met daarin het uur dat de bestelling afgehaald kan worden.

Dierenpension De Tolbeekhoeve (Pijpestraat 4, Tollembeek) geeft speciaal voor mensen die in de zorgsector werken en hun huisdier komen afleveren een korting van vijftig procent. Voor (thuis)werkende mensen wordt nu ook dagopvang aangeboden. Meer informatie is te vinden via de Facebook-pagina van het dierenpension.

HERNE

BEVER

Danny Moonens van frituur Den Heksenketel (Plaats 3, Bever) blijft geopend, mits enkele wijzingen in de manier van werken. Zo moeten bestellingen altijd telefonisch via 054/33.78.11 worden doorgegeven en kunnen de frietjes nadien afgehaald worden. Er worden ook maximum drie personen in de zaak toegelaten.

PEPINGEN

HALLE

De Blue Note Pub (Grote Markt 23-24, Halle) is een eigen webshop gestart via waar speciale thee’s, bijzondere bieren, biermanden en ciders worden aangeboden. Het assortiment bieren is er zelfs groter dan in de zaak kon worden aangeboden. Bestellingen kunnen zowel afgehaald als geleverd worden. Een betaling is alleen elektronisch mogelijk.

Restaurant Duo (Beestenmarkt, Halle) schakelde eveneens over naar een webshop. Die is te vinden via https://duo.foodie-store.be. Maaltijden zijn er online te bestellen en te betalen waarna alles aan huis wordt geleverd. Bestellen kan van donderdag tot en met zaterdag. Ook via 0494/77.48.41 is de zaak bereikbaar.

Slagerij Pieters & Fruit en Groenten Bruno Van der Voorde hebben een samenwerking opgezet om zowel vlees als groenten en fruit aan huis te leveren. Dat kan op woensdag en vrijdag vanaf 16 uur. Een levering binnen Halle is gratis, voor buurgemeenten wordt twee euro extra gevraagd. Bestellingen kunnen geplaatst worden via Facebook, slagerijpieters@outlook.be, bruno.van.der.voorde@telenet.be, 02/356.54.39 (Pieters) of 02/356.87.05 (Van der Voorde). Betalen gebeuren bij voorkeur via Payconiq, maar ook cash is mogelijk.

Dagverse maaltijden zijn ook bij ‘t Pannekoekenhuisje (Kardinaal Cardijnstraat 2, Halle) te verkrijgen. Meer informatie over wat er wordt aangeboden is te vinden op de Facebook-pagina. Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen via 02/356.98.78.

Bij Salamangee (Maandagmarkt 17, Halle) wordt elke dag van dindag tot en met vrijdag een vlees-, vis- en vegetarisch gerecht voorzien dat afgehaald of geleverd kan worden. Het aanbod wordt telkens op de Facebook-pagina bekend gemaakt. Bestellen kan via 0477/55.35.96 of 0495/79.96.09. Leveringen gebeuren overigens in samenwerking met fietsbar Falco.

Op zoek naar een lekker dessertje? Dan kan je van dinsdag tot en met zaterdag van 11 uur ot 18 uur terecht bij Scoop (Beestenmarkt 13, Halle). Wafels, rijstpap, pannenkoeken, ijsjes, chocomousse, tiramisu, frisco’s en schepijs enzovoort zijn er af te halen. Alle bestellingen kunnen via 0467/06.38.14 worden doorgegeven.

Bij tapasbar Bodyga (Melkstraat 12, Halle) wordt elke week een menu opgesteld voor de komende dagen. Bestellingen kunnen elke dag van maandag tot zaterdag vanaf 19.30 doorgegeven worden via 03/310.93.84. Meer informatie is ook terug te vinden op de Facebook-pagina.

Pizza’s bestellen bij La pizza da Pipo (Edingensesteenweg 28, Halle) kan van dinsdag tot en met zondag tussen 11 uur en 20 uur. Zowel afhaling als levering zijn mogelijk. Meer informatie is te verkrijgen via 02/358.58.00 of via www.lapizzadapipo.be.

Restaurant ‘t Aandeel (Arkenvest 5, Halle) biedt ook zowel take-away als levering van de maaltijden aan. Het aanbod is telkens terug te vinden op de Facebook-pagina van de zaak. Bestellen kan telkens van 16 uur tot 21 uur via 0479/77.53.16.

BEERSEL

Bij restaurant De Smidse (Fabriekstraat 23, Alsemberg) vallen maaltijden momenteel ook af te halen. Meer informatie en het volledige aanbod is terug te vinden via www.desmidse1655.be of via de Facebook-pagina van het restaurant.

Wol- en handwerkwinkel MDLN (Steenweg naar Eigenbrakel 9, Alsemberg) schakelde na het invoeren van de nieuwe regels snel over naar een webshop. Zo kunnen klanten thuis creatief bezig blijven. De catalogus op www.mdln.be wordt dagelijks bijgewerkt.

SINT-PIETERS-LEEUW

Een maaltijd kan bij restaurant Twins (Pastorijstraat 20, Sint-Pieters-Leeuw) op vrijdag en zaterdag afgehaald worden. Het aanbod wordt wekelijks aangepast en is terug te vinden op www.restauranttwins.be. Meer informatie is te verkrijgen via 02/331.26.73 of restauranttwins1600@gmail.com.

SINT-GENESIUS-RODE

Pizza’s bestellen bij La Piazza (Kerkstraat 1, Sint-Genesius-Rode) blijft mogelijk. Bestellen kan telefonisch via 02/309.08.18 waarna de pizza’s een half uurtje later klaar zijn. Die kunnen vervolgens afgehaald worden en vanaf vijf pizza’s wordt er ook geleverd. De zaak is geopend van woensdag tot en met zondag van 18.30 uur tot 22 uur.

Griekse maaltijden afhalen bij Grieks restaurant Mykonos (Dorpsstraat 33, Sint-Genesius-Rode) kan van woensdag tot en met zaterdag van 18 uur tot 20.30 uur. Op zondag enkel ‘s middags van 12 uur tot 14 uur. Bestellen kan telefonisch 1 uur op voorhand via 02/381.29.65.

Thaï Spice (Termeulenstraat 44, Sint-Genesius-Rode) blijf geopend voor afhalingen of levering van Thaise maaltijden. Bestellen kan elke dag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur via 02/372.22.34. Meer informatie is te vinden op de site www.thaispice.be.

LINKEBEEK

DROGENBOS

