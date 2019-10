Vzw Servais wint Cultuurduivel: Organisatie laat al zestien jaar Halse cellist Servais schitteren over heel de wereld Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

De vzw Servais heeft van de Halse cultuurraad de Cultuurduivel gewonnen. Daarmee huldigt de adviesraad tweejaarlijks een persoon of een vereniging die zich verdienstelijk maakte in het Halse culturele leven. De vzw Servais werd samen met De Broederschap van de Onze-Lieve-Vrouw van Halle, de Wijngeuzen, De Confrerie van de Vaantjesboer, Geert Depoorter en Neos Halle genomineerd voor de onderscheiding. De vzw Servais houdt de gedachte aan de Halse componist en cellist Adrien François Servais levend over heel de wereld. De vereniging organiseert concerten, tentoonstellingen en activiteiten, geeft partituren en cd’s uit en bouwt een Servaiscollectie uit. Er wordt nog onderzoek gevoerd naar leven en werk van Servais en artiesten en concertorganisatoren kunnen steeds beroep doen op de expertise van de vzw. Het was Peter François, de man die met enkele sympathisanten de vereniging in 2003 opstartte, die de Cultuurduivel tijdens het Cultuurfeest in ontvangst nam. De trofee werd ook dit keer gemaakt door de Leeuwse kunstenaar Luc Van Ruysevelt.