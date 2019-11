Vuurwerk in ’t Vondel! Kinderen bouwen het eerste feestje van Toernee Mondialle Bart Kerckhoven

30 november 2019

Vuurwerk en andere speciale affecten zetten de toon zaterdagnamiddag tijdens de Kadeefuif in ’t Vondel. Vanavond is het Toernee Mondialle in de stad en sinds een paar jaar mogen de allerjongsten dat feestje op gang trekken tijdens hun eigen Toernee Kadee. De kinderen konden knutselen, op een gekke fiets rond rijden of zelf dj spelen: iedereen vond wel iets dat hij of zij eens wou uitproberen. En nadien werd dus een stevig feestje gebouwd voor mama en papa allicht de kroost dropten bij een babysit om zelf te genieten van een hele reeks optredens in de Halse cafés. Toernee Mondialle is aan zijn dertiende editie toe en geldt ook als officieuze afsluiter van de Wereldmaand. Nieuws dit jaar is de Toernee Invitee die het restaurant De Steunzool vervangt op de affiche. Dit jaar zetten 22 Halse gezinnen de deuren van hun woning open om er bezoekers van de kroegentocht eten te geven. Het volledige programma van Toernee Mondialle kan je hier vinden.