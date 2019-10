Vrouw krijgt geen gevangenisstraf voor vlucht na aanrijding motorrijder Tom Vierendeels

10 oktober 2019

14u33 1 Halle Een vrouw is nog relatief goed weggekomen na een ongeval vorig jaar op de Kasteelbrakelsesteenweg in Lembeek. Ze reed een motorrijder en zijn passagier aan en vluchtte vervolgens weg. Het parket vroeg een celstraf, maar die kreeg ze uiteindelijk niet van de politierechter.

Het ongeval gebeurde op 7 juli van vorig jaar op de Kasteelbrakelsesteenweg. “Mijn cliënte haalde enkele geparkeerde wagens in, toen uit de andere richting de man met zijn Harley Davidson kwam”, pleitte de advocaat van de vrouw. “De weg maakt een bocht waardoor de vrouw de tegenligger bij het aanvatten van het manoeuvre niet voorzien kon hebben. Ze probeerde zo goed en zo kwaad als mogelijk in te voegen toen de motorrijder duidelijk maakte dat hij niet ging uitwijken naar het voetpad. Op dat moment kwam hij toch naast haar staan en klopte op het raam, dus er moet toch voldoende plaats geweest zijn om door te rijden.”

De motorrijder zelf ontkent ten stelligste op het raam geklopt te hebben. De vrouw reed vervolgens door, maar raakte daarbij de motorfiets waardoor de bestuurder en de passagier ten val kwam. De vrouw reed zonder te stoppen door naar huis. Zelf zegt ze niks gevoeld te hebben. “De politie belde haar vervolgens op en ze bleek in Nijvel te zijn”, sprak de rechter. “De vrouw had volgens de agent een angstige stem en zei ook dat ze weet had van het ongeval.” De vrouw ontkende dit nu en zegt meegedeeld te hebben dat het mogelijk was dat ze een ongeval heeft gehad.

Een gevangenisstraf kreeg ze uiteindelijk niet, maar de politierechter veroordeelde haar wel tot een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van drie maanden en het slagen voor de medische en psychologische proeven. Voor het ongeval zelf kreeg ze nog een boete van 160 euro.