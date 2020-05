VROEGER EN NU: Toen de brandweer de wacht hield in de schaduw van de Sint-Martinusbasiliek Bart Kerckhoven

25 mei 2020

Halle Meer dan een eeuw geleden was er aan het Oud-Jezuïetencollege in het centrum van Halle van een echt pleintje geen sprake. Dat is te zien op de foto die omstreeks 1905 genomen werd en op een oude ansichtkaart staat. Het Oud-Jezuïetencollege zelf deed nog dienst als bejaardentehuis (het ‘hospice’ in de volksmond) en had een voortuin.

Ook opvallend is het grote gebouw links op de foto. Het was het oude brandweerarsenaal van de stad. Later verhuisde de brandweer naar het Joseph Possozplein en enkele jaren geleden nam het korps zijn intrek in een gloednieuwe kazerne op de Vanhamstraat in Buizingen. Vandaag overziet een bronzen beeld van Kardinaal Cardijn het naar hem genoemde plein. Van de stichter en bezieler van de jeugdbeweging Katholieke Arbeiders Jeugd was in 1905 nog geen spoor te bekennen. Cardijn groeide op in Halle en zou pas in 1906 tot priester gewijd worden. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw zou de plaats de naam Cardijnplein krijgen.

De foto komt uit de collectie van Den Ast, het streekmuseum van Halle.

