VROEGER EN NU: Het Joseph Possozplein in de jaren dertig van vorige eeuw Bart Kerckhoven

18 mei 2020

10u13 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met de cursor kan je beide foto’s hierboven vergelijken. Het Joseph Possozplein heette toen deze foto genomen werd nog Nieuwe Markt. Het beeld dateert vermoedelijk van de jaren dertig, kort nadat de huizen in het straatje Sollembeempt afgebroken werden. Links op de foto zie je de gebouwen van leerlooierij Desany en boven kan je de gebouwen van de ‘Sacre Coeur’ zien staan. Vandaag is de Sacre Coeur nog steeds een school maar kennen we het instituut als het Heilig Hart&College. Rechts zien we dan de gebouwen waar vandaag onder andere café de Kelt gevestigd is. Achter het muurtje loopt de Zenne, die toen nog bovengronds lag en de hele Vuurkruisenstraat volgde. Die straat werd pas in de jaren zestig aangelegd na de overwelving van de Zenne. Vandaag wordt een deel van het plein ingenomen door containers waar onder andere de toeristische dienst in gevestigd is in afwachting van het einde van de restauratie van het Historisch Stadhuis. Het beeld uit de jaren dertig is afkomstig uit de Collectie Willy Haas die in het Stadsarchief van Halle zit en ter beschikking werd gesteld door Den Ast.