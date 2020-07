VROEGER EN NU: Het Gildenhuis. Een bruisende theater- en concertzaal in hartje Halle Bart Kerckhoven

Deze ansichtkaart dateert vermoedelijk uit de jaren 1930 en toont de Ninoofsesteenweg met zicht op het ‘Gildenhuis’, met op het gelijkvloers een koffiesalon. Erachter bevond zich de Mariazaal, een theater- en concertzaal met zo’n 2.000 plaatsen. Ook het huis ernaast en het huis met de trapgevel zijn bewaard. Aan de rechterkant van de straat stond de mandenmakerij van Felix Destryker en zonen – mandenmakers hadden toen nog een grote afzetmarkt en Halle stond bekend om zijn manden. Vandaag is het straatbeeld er best ingrijpend veranderd. Opvallend: er is meer groen in het beeld want van bomen was er zoveel jaar geleden geen sprake. De naam ‘Gildenhuis’ wordt in de volksmond nog vaak gebruikt door oudere inwoners. Het complex achter de gevel heet intussen wel het Onze-Lieve-Vrouwcentrum en is de thuisbasis van verschillende parochiale verenigingen die er vergaderingen en eetfestijnen organiseren. In 1963 werd alles er verbouwd. Vandaag hebben de organisaties er drie vergaderlokalen, een grote conferentiezaal en een kleinere zaal met bijhorende keukens te beschikking. Het beeld uit het verleden werd ons ter beschikking gesteld door Den Ast.