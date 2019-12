Vrijwilligers van Brothers of Solidarity krijgen mooie cheque van 500 euro van Lembeek Leeft Bart Kerckhoven

Leden van Lembeek Leeft, de organisator van de jaarmarkt in Lembeek, overhandigden op de kerstmarkt in het dorp een mooie cheque van 500 euro aan de mensen van Brothers of Solidarity. Die organisatie bereidt elke week maaltijden voor de daklozen in Brussel. Vrijwilligers koken op zondagochtend en nadien wordt alles uitgedeeld in de hoofdstad. Tientallen daklozen worden zo geholpen. Intussen worden bij Brothers of Solidarity ook al pakketten voor gezinnen klaargemaakt en volgend jaar willen de mensen zelfs een keer per maand gratis eten serveren aan mensen die geen geld hebben om te koken. De gift van Lembeek Leeft zal dus goed besteed worden.