Vriendenkring Nieuw Rodenem organiseert garageverkoop voor het goede doel Bart Kerckhoven

28 mei 2019

11u26 0 Halle De Vriendenkring Nieuw Rodenem organiseert op zondag 2 juni een garageverkoop in de wijk. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal de zon zeker van de partij zijn en dus hopen de organisatoren ook wat extra geld in te kunnen zamelen voor het goede doel.

Niet alleen de bewoners van Nieuw Rodenem, Rodenem en Heuvelpark mogen een standje opzetten. Iedereen is welkom om er spullen te verkopen tussen 10 uur en 17 uur. De opbrengst gaat naar het Sinterklaasfonds van de vriendenkring. De rommelmarkt strekt zich uit in de Brouwerijstraat, Kouter, Veldstraat, Heuvelpark, Cantecleer, Vandenschriekstraat, Ernest Duezstraat, Reinaertweg, Jubellaan, Kruiskensveld, Werenberg, Jozef Debusscherstraat Frans Loriesstraat en de Tulpenlaan. Standplaatsen kosten 2 euro per drie meter en betalen kan ook bij de inschrijving. Meer informatie bij Jenny Lievens via jenny.lievens@telenet.be of telefonisch op 02/356.82.65.