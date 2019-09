Vrienden van het Lindegroen investeren in AED-toestel en bedanken honderd vrijwilligers tijdens brunch Bart Kerckhoven

24 september 2019

12u08 1

De Vrienden van het Lindegroen hebben opnieuw geïnvesteerd in de gelijknamige zaal in Buizingen. Dit keer werd een AED-toestel aangekocht en werden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd maar ook ramen en deuren geplaatst om de geluidshinder te beperken.

De Vrienden van het Lindegroen beheren sinds een paar de zaal in de Degelaenstraat en dat gebeurt vooral met heel wat vrijwilligerswerk. Om de mensen die meehielpen te bedanken organiseerde de vereniging opnieuw een brunch. Voorzitter Tijl Bellemans somde de verwezenlijkingen van de voorbije maanden op. Zo hangt er nu een AED-toestel aan de vernieuwde gevel zodat bezoekers die een hartstilstand krijgen snel geholpen kunnen worden. Het Rode Kruis zal in oktober in Lindegroen nog opleidingsmomenten organiseren over het gebruik van de AED.

Er werden acht nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en nieuwe ramen en deuren die voldoen aan de energienormen. Dat is ook belangrijk voor de buren want zo zal er minder geluidsoverlast zijn voor hen.

De komende maandag worden opnieuw activiteiten georganiseerd om het beheer van Lindegroen te betalen. Zo is er op 22 en 23 november de volgende editie van Lindegroen feest, met op vrijdag de artisanale markt. Op zaterdag is er voor de allerkleinsten een voorstelling van het poppentheater Pedrolino en ’s avonds een feestje met de ambiance groep Domino.