Voorstel om handelaars en horeca te steunen: “Maak parkeren élke zaterdag gratis tot eind dit jaar” Bart Kerckhoven

30 april 2020

14u23 0 Halle Parkeren is in Halle tijdens koopweekends gratis op zaterdag, maar N-VA-gemeenteraadslid Dirk Van Heymbeeck hoopt dat de stad die maatregel verder uitbreidt.

Daarom is het voorstel gelanceerd om het gratis parkeren ook mogelijk te maken op de andere zaterdagen en dat tot het einde van dit jaar. “Op zaterdag is de parking sowieso slechts beschikbaar na de markt”, aldus Van Heymbeeck. “Die enkele uren in de namiddag die dan nog overblijven, kunnen we dan gratis ter beschikking stellen elke zaterdag tot Nieuwjaar.”

Het schepencollege neemt het voorstel mee in de bespreking van het pakket steunmaatregelen voor de horeca en de handel.