Voorgevel Historisch Stadhuis na anderhalf jaar eindelijk weer zichtbaar. Halle denkt al aan volgende fase: “Nieuwe achterbouw zal monument toegankelijker maken” Bart Kerckhoven

13 januari 2020

13u24 2 Halle De voorgevel van het Historisch Stadhuis in Halle is na anderhalf jaar opnieuw zichtbaar. De stellingen worden afgebroken nu de restauratie aan de kant van de Grote Markt klaar is. De komende maanden worden de andere gevels afgewerkt en er worden al plannen gemaakt voor een achterbouw. Op de Grote Markt zelf wordt dan weer een trappenpartij voorzien. De restauratie van het monument zal dus nog wel even duren.

De voorgevel van het Historisch Stadhuis was sinds de lente van vorig jaar weggestopt. In mei begon de langverwachte restauratie van één van de bekendste monumenten van de stad. Maar nu is de gevel in alle glorie te bewonderen. “De mensen hebben opnieuw zicht van op de Grote Markt op de voorgevel van het Historisch Stadhuis”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). “Het is leuk om de voorzijde opnieuw te zien nadat die een lange periode achter de werfzeilen zat verstopt. Die zeilen werden wel opgefleurd met afbeeldingen maar niets kan eigenlijk aan de gevel zelf tippen. Achter de schermen werd de voorzijde van het gebouw onder handen genomen door specialisten. “Er zitten nieuwe ramen in”, vertelt Busselot. “De gevel werd gerenoveerd. Alle arduinen blauwe hardsteen werd ook onder handen genomen. Wat vervangen moest worden is vervangen en waar dat kon werd er voor gekozen om de stukken te herstellen. Het resultaat kunnen de inwoners nu voor het eerst bewonderen.”

Toch is de restauratie van het Historisch Stadhuis nog lang niet klaar. De werfzone aan de achterzijde op het Possozplein blijft dus behouden. “De voorzijde is nu echt klaar. Maar op de zijgevels moet nog aan het metselwerk gewerkt worden en de ramen moeten daar nog geplaatst worden. Intussen wordt er binnen verder gewerkt. Er worden pleisterwerken uitgevoerd en de chauffages worden geplaatst. Er is toch nog heel wat werk dus trouwers zullen nog niet meteen opnieuw in de raadzaal van dit monument terecht kunnen.”

Achterbouw

Intussen worden wel definitieve plannen gemaakt voor de achterbouw op het Possozplein. “Die moet het Historisch Stadhuis toegankelijker maken voor mensen met een beperking of voor ouderen”, legt Busselot uit. “In die achterbouw kan een lift voorzien worden die op elke verdieping kan stoppen. Ook het sanitair zal daar te vinden zijn, net zoals heel wat technieken. Zo hoeven we nauwelijks in te grijpen in het interieur van het Historisch Stadhuis zelf. Dat zou afbreuk doen aan de erfgoedwaarde maar we zouden ook veel plaats verliezen.”

Trappen op Grote Markt

Op een commissie werd ook een nieuwe trappenpartij besproken die zal opvallen aan de kant van de Grote Markt. Oppositiepartij N-VA roept op om dat plan te herbekijken omdat de gevolgen te groot zouden zijn voor de cafés rond het Historisch Stadhuis maar ook voor evenementen zoals Carnaval Halle. “Wanneer de stellingen afgebroken zijn zal de omgeving volledig in 3D opgemeten worden. Dan zal bekeken worden hoe ver die trap kan komen op de Grote Markt. Er zal met alles rekening gehouden worden en dus ook met de horecazaken en met evenementen zoals Carnaval Halle. We kunnen zelfs een testopstelling neerzetten zodat we zeker zijn dat dan de juiste beslissing gemaakt wordt.”