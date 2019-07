Voor tweede keer in week tijd brand gesticht in flat in Basiliekstraat Tom Vierendeels

05 juli 2019

01u41 54 Halle In het appartementsgebouw in de Basiliekstraat waar vorig weekend een studio volledig uitbrandde na brandstichting is donderdagavond rond 22.30 uur opnieuw brand gesticht. Deze keer ging het om een kartonnen doos in de inkomhal. Voorlopig gebeurden er nog geen arrestaties.

Het was René C. (57), die zondag nog van het dak gered werd en een dag later gearresteerd werd op verdenking van brandstichting, die donderdagavond alarm sloeg. “Wij stonden op ons balkon en hadden niemand het gebouw zien binnen- of buitengaan”, klinkt het bij bewoners. “We hoorden op de derde verdieping wel een deur slaan. Even later stond René vanaf zijn balkon te roepen dat er brand was uitgebroken.” Er werd hulp gehaald bij een nabijgelegen horecazaak en de uitbater daarvan kon met een brandblusser de vlammen snel doven. Hierdoor dienden de toegesnelde ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West enkel nog te controleren en te verluchten. “De kartonnen dozen stonden nog in de gang van een man die volop aan de slag is met het intrekken in een van de appartementen”, klinkt het bij de bewoners. “Hij liet nog weten dat hij ze in de loop van de dag ging wegnemen, maar het is er dus niet van gekomen.”

Inkomhal

Opmerkelijk valt deze brand wel te noemen aangezien het vuur woedde in de inkomhal op het gelijkvloers, achter de gemeenschappelijke voordeur die zonder sleutel enkel van binnenuit te openen is. Volgens de bewoners was deze deur wel op slot. De lokale politiezone Zennevallei kwam met verschillende ploegen ter plaatse en ook twee rechercheurs kwamen langs. Zij namen verklaringen op van alle bewoners en voerden ook verder onderzoek. Het parket Halle-Vilvoorde is karig met informatie: “Het betrof een kartonnen doos die brandde. Er was alleen rookschade en er werd geen deskundige aangesteld. Er werd niemand gearresteerd.”

Bij de brand van afgelopen zondagnamiddag tijdens de braderie werd wel een deskundige aangesteld. Toen ging een studio van een oudere bewoonster volledig verloren. Volgens de deskundige werd het vuur aangestoken aan het matras in de slaapkamer. In tegenstelling tot haar hond was de vrouw zelf niet aanwezig tijdens de feiten. De brandweer kon de viervoeter succesvol reanimeren en het beest zou het nog altijd goed stellen. De vrouw is ingetrokken bij haar zoon. René, de bewoner van een flat op de derde verdieping, was toen naar het dak gevlucht en hij werd na evacuatie overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij maandagmiddag gearresteerd op verdenking van brandstichting, maar na verhoor mocht hij opnieuw beschikken. Sindsdien woonde hij terug in zijn appartement. Iedereen mocht na de brand van donderdagavond opnieuw naar binnen.

Extra waakzaam

Voorlopig is het onderzoek dus volop aan de gang. Schrik hebben de bewoners van het gebouw niet, al zeggen ze wel extra waakzaam te zijn. Tijdelijk elders gaan logeren tot er meer duidelijkheid is willen ze niet, onder meer om de zaken te kunnen blijven opvolgen.