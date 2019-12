Voetpaden Bospoortbrug moeten dicht: Stalen voetgangersbrug wordt toegankelijker gemaakt Bart Kerckhoven

28 december 2019

22u08 2 Halle De voetpaden op de Bospoortbrug worden binnenkort afgesloten omwille van stabiliteitsproblemen. De stad laat daarom de stalen voetgangersbrug naast de Bospoortbrug toegankelijker maken.

De betonnen overgangshelling en ook een deel van het verhoogde voetpad van de Bospoortbrug langs de kant van de Willamekaai worden volledig weggewerkt zodat de brug vlotter toegankelijk is voor de voetgangers. Het zebrapad op de Willamekaai schuift ook meer op richting Bospoortbrug. “Op die manier wordt de verkeerssituatie op het kuispunt met de Basiliekstraat en de Sint-Rochusstraat overzichtelijker en ook veiliger”, laat het stadsbestuur weten. “Niet alleen voor de voetgangers maar ook voor het andere verkeer, zeker als je weet dat de Willamekaai half januari een tweerichtingsstraat wordt. Dit is nodig om de Suikerkaai beter te ontsluiten tijdens de bouw van de Zenne- en Zuidbrug. Omwille van de extra verkeersstromen op de Willamekaai is het belangrijk dat de zichtbaarheid van de voetgangers op het zebrapad optimaal is.”

Ook aan de andere kant zal de toegankelijkheid nog verbeterd worden. De brug zelf krijgt nog antislipstrippen omdat bij regen- of vriesweer de brug erg glad is.