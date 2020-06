Voetpaden Bospoortbrug eind deze week afgesloten: “We nemen geen risico” Bart Kerckhoven

24 juni 2020

15u05 6 Halle De voetpaden op de Bospoortbrug worden vanaf vrijdag 26 juni afgesloten. De Vlaamse Waterweg zal ze dan in het najaar laten afbreken. De voetgangersbrug naast de Bospoortbrug is dan het alternatief.

“De betonnen voetpaden voldoen niet meer aan de norm. We willen geen risico nemen, want dagelijks gebruiken honderden voetgangers de brug”, laat De Vlaamse Waterweg in een persbericht weten.

De brug naast de huidige Bospoortbrug is het alternatief voor de voetgangers. De toegangshellingen zijn op beide oevers aangepast zodat de die voetgangersbrug beter toegankelijk is voor mensen met een beperking en kinderwagens “Als de werken verder volgens planning verlopen, zal in het najaar ook de nieuwe Klarabrug een comfortabel alternatief zijn voor de Bospoortbrug. De Klarabrug zal aansluiten op de bestaande voetgangersbrug over de spoorweg en landen op de Willamekaai in de buurt van de Dijkstraat”, klinkt het.

Aanvaring

Voor het wegverkeer is er geen probleem op de Bospoortbrug. “Het betonnen brugdek werd in 2011 volledig vervangen door een stalen brugdek. Omdat de voetpaden vol nutsleidingen zaten, konden die toen niet op dezelfde manier worden aangepakt. Zij werden onderaan verstevigd met een metalen profiel dat eind 2018 werd aangevaren. Intussen heeft Proximus de nutsleidingen verplaatst en kunnen de betonnen voetpaden worden afgebroken. Renovatie van de voetpaden is moeilijk gezien de slechte betonkwaliteit en bovendien erg duur. Wat moeilijk te verantwoorden is wetende dat de plannen voor een volledig nieuwe brug op tafel liggen.”

Als de nieuwe Zuidbrug klaar is zal de huidige Bospoortbrug vervangen worden door een nieuwe brug.